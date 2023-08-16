صحة المنيا: خدمات طبية لـ 1923 مواطن بديرمواس

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أعمال القافلة الطبية والعلاجية بالمجان، وذلك بقرية تانوف، إحدى قرى مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، على مدار يومي الأثنين والثلاثاء الماضيين ، وتم توقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية مجانا ، لــ1923 مواطن.

يأتي ذلك ضمن الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، (حياة كريمة).

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية مجانا ، بواقع 325 حالة جراحة، 416 أطفال، 310 باطنة، 79 نساء، 85 أسنان، 239 رمد، 147 أنف وأذن، 270 جلدية، 52 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 186 تحليلا مختلفا وعمل 14 حالة موجات صوتية، 6 حالات أشعة سينية و 82 كشف مبكر للضغط والسكر، و 10 حالات خلع أسنان وتحويل 56 حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات