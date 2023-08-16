السيسي: لا يوجد شهادة وفاة لأى حاجة في مصر طول ما احنا مع بعضنا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية مشروعات تطوير سيوة، قائلا: "كنا من كام يوم نقول إن مشروع سيوة والصرف الزراعى المشروع تأخر كثيرا ولكن الكنهم أنه خلص وأنقذنا الواحة بفضل الله من مصير كان صعب أوي".

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لا يوجد شهادة وفاة لأى حاجة في مصر طول ما أحنا مع بعضنا

وتابع “السيسي” خلال لقائه مع أهالي مطروح، اليوم الأربعاء: "لا يوجد شهادة وفاة لأى حاجة في مصر طول ما أحنا مع بعضنا، وواحة سيوة لها تاريخ كبير في حياتنا، وتم حل مشكلة سيوة، والمشروع أخذ 3 سنوات وأكثر".

سيوة ومجلس المدينة الخاص

وتابع: "أقول لأهالى سيوة ما تم عمله حافظوا عليها والآبار التي كان الأهالى بيعملوها عملنا نظام وعلينا أن نحافظ عليها كمجتمع سيوة ومجلس المدينة الخاص بها وأن ينظم هذا الأمر كى نستعيد الواحة مرة أخرى أفضل مما كانت إن شاء الله".