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السيسي للمصريين: "اطمنوا على بلدكم" زلزال قوي يضرب مقاطعة سولا
الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي: نعمل في كل شبر بالبلد من أسوان إلى الإسكندرية

السيسي
السيسي

أكد الرئيس السيسي، أن محافظة مطروح لم تلقِ اهتمامًا كبيرًا من الدولة خلال سنوات، متابعا أن مطروح تشهد تطورًا كبيرًا خلال الأربع سنوات الماضية، والدولة تنفذ المستهدف من مشروعات مطروح خطوة خطوة على طريق التنمية. 

 

السيسي في مطروح 

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن كل مشروع يتم في مطروح، له انعكاس على الجميع، متابعا أن جميع الأماكن في مصر حدث بها تطوير، من أسوان لـ الإسكندرية، قائلا: شغلين في كل شبر في البلد.

 

وتابع أنه سيتم عمل منطقة لوجيستية على مساحة 300 فدان، إلى جانب منفذ السلوم، مؤكدًا أن المنطقة تشهد تطورا كبيرا من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها، لتنمية محافظة مطروح والمنطقة الغربية. 

 

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، مع أهالي مطروح والسلوم. 

 

 

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