السيسي: نعمل في كل شبر بالبلد من أسوان إلى الإسكندرية

أكد الرئيس السيسي، أن محافظة مطروح لم تلقِ اهتمامًا كبيرًا من الدولة خلال سنوات، متابعا أن مطروح تشهد تطورًا كبيرًا خلال الأربع سنوات الماضية، والدولة تنفذ المستهدف من مشروعات مطروح خطوة خطوة على طريق التنمية.

السيسي في مطروح

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن كل مشروع يتم في مطروح، له انعكاس على الجميع، متابعا أن جميع الأماكن في مصر حدث بها تطوير، من أسوان لـ الإسكندرية، قائلا: شغلين في كل شبر في البلد.

وتابع أنه سيتم عمل منطقة لوجيستية على مساحة 300 فدان، إلى جانب منفذ السلوم، مؤكدًا أن المنطقة تشهد تطورا كبيرا من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها، لتنمية محافظة مطروح والمنطقة الغربية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، مع أهالي مطروح والسلوم.