محافظ سوهاج يستقبل مساعد وزير الدفاع لمناقشة موقف مشروعات حياة كريمة

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، اللواء اح خالد أحمد شوقي مساعد وزير الدفاع خلال زيارته للمحافظة، والتي تتضمن متابعة وتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، والوقوف على آخر المستجدات، وذلك بحضور العميد اح وسيم حامد قائد مركز القيادة التخصصي.

وتناول اللقاء بحث مستجدات العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، والتي يشرف على تنفيذها الشعبة الهندسية بالجيش الثالث الميداني، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء، وإزالة أية معوقات .

ورحب الفقي، بمساعد وزير الدفاع على أرض سوهاج، مؤكداً أن ما تشهده المحافظة من مشروعات خدمية وتنموية في مختلف المجالات يعد أمرا غير مسبوق في تاريخ المحافظة، مشيدا بمجهودات القوات المسلحة في الإشراف على تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بقرى سوهاج.