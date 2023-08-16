محافظ الشرقية يُشيد ببرنامج "مشروعك" لتوفير 55 ألف فرصة عمل للشباب

بتكلفة 4 مليار جنيهًا..

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" بالمحافظة، وذلك لتوفير ٥٥ ألف و٣٣٣ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، بقيمة مالية بلغت ٣ مليار و ٩١مليون و٣٠٣ ألف جنيه، حيث تم تنفيذ ١٨ ألف و ٨٨٠ مشروع، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى 2015 وحتى ١٤ أغسطس 2023.

وأكد محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك" وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذالك تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج "مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج "مشروعك" فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة ، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع "تجارة سيراميك - تجارة مفروشات - مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا".

وأضاف مدير مشروعك، أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٥٧٤ مشروع بقيمة ٣٧٠ مليون و ٥٨١ألف و ٥٣٥جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق "حي أول - حي ثان" بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي ٢٧٢٩ مشروع بقيمة ٣٥٤ مليون و ٨٩٦ ألف و ٤٠٠جنيه، ويليهم في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٨١٩ مشروع بقيمة ٣٤٠ مليون و ٧٤٤ ألف جنيه و ٢٥٠جنيه.

ووجه محافظ الشرقية، القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.