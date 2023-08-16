فوز نادى الرواد بالمركز الأول فى البطولة الإفريقية الأولى لكرة السرعة

فاز نادي الرواد الرياضي بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، على المركز الأول في البطولة الإفريقية الأولى للأندية، والتي أقيمت بمحافظة بورسعيد.

وكان الاتحاد المصرى لكرة السرعة، قد نظم بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي؛ البطولة الإفريقية الأولى للأندية، والتي أقيمت بمحافظة بورسعيد، بمشاركة نادى الرواد، وذلك بحضور المستشار عمرو حسين رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة السرعة وأحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة.

قدَّم لاعبو ولاعبات فريق نادي الرواد، مستوى فنيًّا، وتمكنوا من الفوز بالمركز الأول فى البطولة عن جدارة.

وقدَّم الدكتور محمودعبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، التهنئة لمجلس إدارة نادى الرواد، والجهاز الفني والإدارى ولاعبى الفريق، لحصوله على كأس البطولة، متمنيًّا دوام التوفيق في البطولات المقبلة.