أطفال السلوم يستقبلون الرئيس السيسي بالغناء والتصفيق (ِشاهد)

استقبل أهالي مطروح، الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبالًا باهرًا خاصة من قبل الأطفال الذين استقبلوه بالغناء والتصفيق الشديد، للتعبير عن سعادتهم بلقائه.

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تفقد الارتكاز الأمني المشترك بمنفذ السلوم

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل منذ قليل، إلى مدينة السلوم لتفقد الارتكاز الأمني المشترك بمنفذ السلوم بمحافظة مطروح.

طفرة تنموية غير مسبوقة

وشهدت محافظة مطروح، في عهد الرئيس السيسي طفرة تنموية غير مسبوقة على مدار العقود الماضية، وكان قطاع الإسكان من أبرز القطاعات التي أولتها الدولة اهتمامًا كبيرًا، إذ شهدت مطروح إنشاء المدينة السكنية في الضبعة بمحافظة مطروح.

كما شهدت محافظة مطروح مشروعات تنموية وخدمية عديدة، في 5 قرى تابعة لها في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي غيّرت بنيتها التحتية والأساسية بالكامل، ولمسها أهالي قرى مدينة السلوم.

وعلى مدار عدة سنوات، عملت مؤسسة حياة كريمة على تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة بمدينة مطروح والقرى التابعة لها، باعتبارها من الأماكن الحدودية الأكثر احتياجًا للخدمات، ضمن المشروع الإنساني الأكبر في التاريخ.