محمية الملك سلمان الملكية الأكبر بالمملكة.. تضم 350 نوعًا في الحيوانات

محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، هي أكبر محمية في المملكة العربية السعودية، وتبلغ مساحتها 130,700 كيلو متر مربع، تضم أكثر من 350 نوعًا من الحيوانات البرية المختلفة من الثدييات والطيور والزواحف والبرمائيات.

حيوانات محمية الملك سلمان الملكية:

من أبرز أنواع الحيوانات الموجودة داخلها، المها العربي، وغزال الريم، والوعل، والكروان والذئب العربي، والثعلب العربي، والقط البري، والنسر البني وقط الرمال، والأرنب البري، والحبارى، والبومة.

يميز المحمية الهواء النقي والاتساع الشاسع والتنوع الجغرافي من جبال وسهول وهضاب والتراثي، بالإضافة للآثار النادرة التي يعود بعضها ل8 آلاف سنة قبل الميلاد.

تهتم هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، بالعمل على الحفاظ على التنوّع الأحيائي، وإعادة توطين الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض إلى موائلها الطبيعية، كما تسعى لتحقيق الرؤية الواعدة للمملكة 2030 لتحسين جودة الحياة.

نباتات محمية الملك سلمان الملكية:

كما تمثل النباتات في محمية الملك سلمان الملكية، دورًا أساسيًا في إعادة تدوير العناصر الغذائية والحفاظ على التوازن البيئي للمنطقة، وتحتوي على ما يزيد على 450 نوعًا من النباتات المختلفة، أبرزها: الطلح، والعوسج، والغضى، والطرفا الرتم، والأرطى، والروثة، والرمث، والعاذر، والقيصوم، والشيح.

آثار محمية الملك سلمان الملكية:

تعيد محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، الزوار بالزمن للعصور القديمة، وتروي حكايات الحضارات الإنسانية العريقة في تسلسل زمني يصل إلى 12,000 سنة، من العصور القديمة كعصر عاد وثمود، ومدين، مرورًا بعصور ما قبل الإسلام والعصور الإسلامية الوسطى حتى العصر الحديث، وذلك في أكثر من 400 موقع أثري أبرزها في جبة و كلوه وقصر كاف.