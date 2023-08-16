وزارة الرياضة تواصل مشروع "صيف شبابنا " بمحافظة الجيزة

أطلقت الإدارة المركزية لتنمية النشء من خلال الإدارة العامة للبرامج والأنشطة مشروع"صيف شبابنا " بالتعاون مع المركز الثقافي للطفل، حيث تم تنفيذ ورش فنية وثقافية للنشء بمراكز الشباب بالجمهورية بهدف استثمار الوقت الحر في تنمية وصقل المواهب المتنوعة .



وتم تنفيذ أولى الفعاليات بمركز شباب الصفا بمحافظة الجيزة وتضمنت الفاعليات عمل مسابقات ثقافيه وتوزيع قصص وعرايس ماريونيت. تنفيذ ورشة فخار و رسم على الوجة ورشه سر البطوله ورشه تعلم التصوير الفوتوغرافي ، لتنمية مواهب النشء الفنية، واكتشاف المبدعين منهم وتبنيهم، وبهدف خلق أجواء تفاعلية وفرص التعلم والاستفادة من المتدربين .

كما تم تنفيذ ورشه تعلم فن "اورجامى" وهو فن يعتمد علي تحويل الورقه المسطحه الي صورة فنية مجسمة من خلال عدة طيات مختلفة. ويهدف هذا الفن إلى تنمية الابداع والابتكار لدى النشء. كما يتم استخدامه فى الدعم النفسي و تعديل السلوك، ويعد أيضاً من الفنون التي تساعد علي الصبر و التركيز وتفريغ الطاقة السلبية وتحفيز الانتباه لدى النشء.

" الشباب والرياضة "تطلق فعاليات مبادرة " حرفتك .. مهنتك " بمحافظة البحر الأحمر

كما أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للتطوع والفتاة والمرأة ، فعاليات ورشتي الحرف اليدوية بمحافظة البحر الأحمر ، والتي يتم تنفيذها تحت شعار " حرفتك .. مهنتك " .

وكانت الورشة الأولي حول كيفية صناعة الكفرات ، بمركز شباب القصير ، قدمتها المدربة انتصار احمد - مدربة الأشغال اليدوية ، بحضور ١٥ فتاة من فتيات المركز .

وجاءت الورشة الثانية لصناعة الحقائب الكروشيه، بمركز شباب مبارك ، وقدمتها المدربة إسراء محمد ، بمشاركة ١٥ فتاه وسيدة ، حيث تم تدريبهن علي أنواع الخيوط المستخدمه ،أساسيات القص ، والتصميم ،والمواد المستخدمه لظهور المنتج النهائي .

يذكر أن مبادرة " حرفتك … مهنتك" لتعليم الحرف اليدويه والتراثية ،تُعد إحدى المبادرات لعضوات أندية الفتاه والمرأة و انديه التطوع، بجميع مراكز الشباب علي مستوي محافظات الجمهورية ، والتي تأتي دعما للحرف اليدويه والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءه الفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في حياه أفضل ، وذلك انطلاقا من سعي الدولة المصرية والقيادة السياسية للتمكين الاقتصادي للمرأة ،مما يساعد على دفع عجلة التنمية داخل الدولة المصرية .