إدراج الغزل والنسيج ضمن أنشطة مجمع الصناعات بهوُ في قنا

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الأربعاء، فتح باب الحجز لنشاط الغزل والنسيج، وتخصيص بلوك كامل لصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات بدون صباغة او تجهيز ، بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة " هوّ " نجع حمادى ، شمال قنا.

وقال المحافظ، إن المجمع كان مقتصرا علي الأنشطة الكيميائية والهندسية والغذائية فقط، ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتشغيل الشباب ، وإقامة المشروعات داخل المجمعات الصناعية ، بمختلف محافظات الجمهورية .

وأوضح المحافظ، أن كراسة الشروط تبلغ قيمتها 570 جنيه ، بالإضافة إلى سداد مبلغ 10 الآف جنيه مقابل تأمين جدية حجز عن كل وحدة صناعية ، وذلك بمقر فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا ، الكائن بمركز خدمات المستثمرين - امتداد مجمع مواقف قنا .



وأضاف أن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهوّ يضم 420 وحدة صناعية ، تم حجز 75% من إجمالي الوحدات حتي الآن.

وأشار إلى أن الوحدات الصناعية التي تم تخصيصها لنشاط الغزل والنسيج تتميز بأنها تشتمل على جميع المرافق ، ومساحتها التى تبلغ 216 م لكل وحدة ، وتبلغ قيمة ايجارها 10 جنيهات و 85 قرشا لكل متر مربع شهريا ، كما يتم اعفاء المستثمر من دفع قيمة ايجار الوحدة الصناعية لمدة 9 شهور ، ويتكون مبنى الوحدة الصناعية من منشآت معدنية ، وحوائط من البلوك الأسمنى بإرتفاع 4.40 متر ، ويصل إرتفاع الوحدة الصناعية 7.60 متر ، وعرض الواجهة 18 متر.

ونوه المحافظ، أن الوحدات مجهزة بحنفية حريق و صندوق إطفاء ، ويبلغ قطر مدخل تغذية المياه 1.5 بوصة ، و مخرج الصرف الصحى 4 بوصة ، كما أن الوحدة مزودة بمدخل كهرباء جهد منخفض حتى 27 ك.ف.أ ، ويحق للمستثمر التقدم بطلب واحد على أكثر من وحدة صناعية ، و بدون حد أقصى للوحدات في نفس القطاع الصناعى ، لافتا إلى أن المجمع يضم منطقة للخدمات تشمل ( مبنى إداري – معارض – منافذ بيع وسوبر ماركت - بنك – مطعم وكافتيريا ).

مستجدات مشروع تطوير المجمع الحرفي بالصالحية

في سياق متصل، تفقد المحافظ، بوحدة إسعاف ونقطة الحماية المدنية ضمن مشروع تطوير المجمع الحرفي الصناعي بمنطقة الصالحية بمدينة قنا.

قال المحافظ، إن المشروع يضم إنشاء نقطتى إطفاء وإسعاف وكافتيريا لخدمة المجمع والمناطق المجاورة ، موضحا انه تم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق بالمرحلة الاولي من المجمع الحرفي الصناعي ، وأعمال إحلال وتجديد السور الأمامي وبوابات الدخول والخروج وغرفة حراسة لخدمة العاملين بالمجمع بتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون جنيه .

وتابع المحافظ، أن مجمع الصناعات الحرفية بمنطقة الصالحية مقام علي مساحة 50 فدانا ويشتمل مرحلتين" أولي - ثانية" تضم 542 ورشة حرفية ، وتعد من التجارب الناجحة في نقل الورش الحرفية من المناطق السكنية الي مجمع خاص مما سمح بالتخلص من الضوضاء والتلوث السمعي والبصري وكل الصناعات التي تزعج السكان.

وإطلع المحافظ، على عدد من الاماكن الشاغرة والتي من المقترح استغلالها كوحدات تجارية وخدمية لتلبية طلبات المستثمرين لإنشاء محلات تجارية وخدمية لتنوع مصادر الدخل وللتسهيل علي المتعاملين مع الورش وتوفير الوقت والمجهود في التنقل وتحسين بيئة ومناخ الأعمال.

متابعة لمشروع توسعات صرف مدينة قنا

وتابع المحافظ المرحلة الثانية من مشروع توسعات الصرف الصحي لمدينة قنا، وإطلع على الأعمال النهائية بخط السيب والذي يربط محطة رفع مياه الصرف الصحي المنقاة بموقع صرف المياه المعالجة بطول ٤ كيلو متر وقطر ٩٠٠ مم، والذي يعد حل دائم ونهائي لمشكلة التخلص الأمن من مياه الصرف الصحي المنقاه.

واستمع المحافظ، إلى شرح تفصيلي عن مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى الصالحية المرحلة الثانية والتي تعمل بنظام الحمأة النشطة التقليدية بطاقة تصميمية 55 الف م3/ يوم وقامت شركة المقاولون العرب بأعمال التنفيذ تحت إشراف الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي ، وتستقبل المحطة مياه الصرف من 4 محطات رفع "الحصواية، الكنوز، المدينة الصناعية، الشيخ ركاب" ويتكون المشروع من محطة رفع المياة المنقاه ومحطة رفع الحمأة وأحواض ( الترسيب الابتدائي - الترسيب النهائي - تجفيف الحمأة - تركيز الحمأة - التهوية - المزج بالكلور) ومبني الإدارة ومبني ضواغط الهواء ومبني المحولات ومبني الكلور والمخزن والورشة.