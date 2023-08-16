تنمية النشء بالشرقية تنهى تصفيات المسابقة الدينية فى الابتهالات والانشاد الدينى والترانيم

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، تصفيات الفروع بمشاركة جميع مراكز الشباب بالإدارات الفرعية، وذلك على مدار الأسبوعين الماضين لتنمية النشء بالشرقية.

ومن المقرر مُشاركة الفائزين فى التصفيات النهائية على مستوى المحافظة، والمقرر تنفيذها يوم ١٦ أغسطس بنادى الشباب والرياضة.

وتستهدف خطة القسم الثقافى بتنمية النشء؛ تنفيذ مسابقات مختلفة فى الأنشطة الدينية والابتهالات والترانيم، وذلك لإكتشاف المواهب الفنية منذ الصغر، ورعايتها وإتاحة فرصة المنافسة والرعاية من خلال وزارة الشباب والرياضة، ولزيادة وعى النشء، وشغل أوقات الفراغ خلال إجازة الصيف.