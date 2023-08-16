"قومي المرأة" بأسيوط: تنظيم فعاليات توعوية بضرورة القضاء على ختان الإناث

في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قامت ورش العمل بتنظيم فعاليات توعوية في محافظة أسيوط في الفترة من 13 إلى 26 أغسطس 2023. شارك في هذه الفعاليات 131 من القيادات الدينية ( الأئمة ) التابعين لوزارة الأوقاف. وقد تولّت الدكتورة مروة كدواني مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في أسيوط متابعة تنظيم هذه الورش، وقاموا بحضورها أعضاء الفرع بأسيوط وهم فتحي صلاح وأماني كمال.

تأتي هذه الورش في إطار تنفيذ توصية اللجنة المؤقتة "سفراء ضد الختان"، وتهدف إلى تقدير التطور المعرفي للقادة الدينيين في التعامل مع قضية ختان الإناث بعد مرور عامين من العمل مع المجلس في تنفيذ لقاءات التوعية التي تحمل اسم "جلسات الدوار". تناقش هذه الفعاليات محورًا رئيسيًا له علاقة بالقضاء على ختان الإناث، ضمن إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

تهدف هذه الفعاليات إلى زيادة الوعي بضرورة القضاء على ختان الإناث وتعزيز المعرفة والفهم لدى القادة الدينيين حول هذه القضية الحساسة. ومن خلال بحث ودراسة تجربة المشاركين، من المتوقع أن تكون هذه الورش فرصة لتبادل المعرفة وتطوير الاستراتيجيات والأدوات التي يمكن استخدامها في تصميم برامج توعية فعالة في هذا المجال.

تعد جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، من الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وحماية حقوق الإناث. وتعكس هذه الورش التزام مصر القوي بمنع ختان الإناث وتعزيز ثقافة المساواة والحقوق الجنسية والإنجابية في المجتمع المصري.

تسهم هذه الورش في تعزيز التوعية وتطوير الجهود المبذولة للقضاء على ختان الإناث في مصر. وهي بادرة إيجابية تؤكد التزام مصر بحماية حقوق الإناث والعمل على الوصول إلى مجتمع أكثر تفهّمًا وتقبّلًا لهذه القضية المهمة.

قومي المراة باسيوط: تنظيم فعاليات توعوية بضرورة القضاء على ختان الإناث

قومي المراة باسيوط: تنظيم فعاليات توعوية بضرورة القضاء على ختان الإناث

قومي المراة باسيوط: تنظيم فعاليات توعوية بضرورة القضاء على ختان الإناث

قومي المراة باسيوط: تنظيم فعاليات توعوية بضرورة القضاء على ختان الإناث

قومي المراة باسيوط: تنظيم فعاليات توعوية بضرورة القضاء على ختان الإناث

قومي المراة باسيوط: تنظيم فعاليات توعوية بضرورة القضاء على ختان الإناث

قومي المراة باسيوط: تنظيم فعاليات توعوية بضرورة القضاء على ختان الإناث