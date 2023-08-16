مصرع شاب سقط من الدور الرابع في العدوة

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن المنيا، إخطاراً من مركز العدوة شمال المحافظة، يفيد بمصرع شاب سقط من الطابق الرابع أثناء عمله بإحدى الوحدات السكنية. وفور تلقي الإخطار، تحركت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

ووفقًا لتفاصيل الحادث، فإن الشاب البالغ من العمر 15 عاماً، والمقيم في إحدى قرى مركز العدوة، تعرض لنزيف حاد بعد سقوطه من الطابق الرابع. تم نقله على الفور إلى مشرحة مستشفى العدوة، حيث لفظ أنفاسه الأخير في الحال.

وبعد وقوع الحادث، تم تحرير محضر بالواقعة وتسليمه للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات. كما تم عرض المتوفى على الطبيب الشرعي في المستشفى.

هذا وتمت إحالة المحضر والتحقيقات للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادث، وسيستمر التحقيق في الواقعة للوصول إلى جميع التفاصيل وملابسات الحادث وتحديد مسؤولية أي أطراف مشتركة فيه.