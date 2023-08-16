13 معلومة عن لعبة Genshin Impact بعد تداول تسريبات عن التحديثات الأخيرة

Genshin Impact .. زادت معدلات البحث عليها من قبل عشاق الألعاب الإلكترونية عقب تسريبات جديدة تخص الأسلحة المستخدمة في اللعبة وتطورها والشخصيات و غيرها من الأخبار التي جذبت اللاعبين.

ونستعرض أبرز تسريب تأثير جينشين Genshin Impact