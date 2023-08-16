13 معلومة عن لعبة Genshin Impact بعد تداول تسريبات عن التحديثات الأخيرة
Genshin Impact .. زادت معدلات البحث عليها من قبل عشاق الألعاب الإلكترونية عقب تسريبات جديدة تخص الأسلحة المستخدمة في اللعبة وتطورها والشخصيات و غيرها من الأخبار التي جذبت اللاعبين.
ونستعرض أبرز تسريب تأثير جينشين Genshin Impact
- أربعة أسلحة جديدة مخطط لإضافتها إلى اللعبة مع الإصدار 4.1.
- مشاركة جمالية من steampunk لكل منها.
- مجموعة كبيرة من الشخصيات الجديدة التي سيتم تقديمها بعد إصدار منطقة Fontaine.
- إضافة مجموعة متنوعة من الأسلحة الجديدة إلى RPG أيضًا.
- سيضم الإصدار 4.0 12 سلاحًا مع "The First Great Magic" باعتباره قوسًا جديدًا من فئة الخمس نجوم وأحد عشر سلاحًا مختلفًا من فئة الأربع نجوم.
- إضافة كل شخصية جديدة إلى تأثير جينشين عادةً ما يتم إضافة سلاح التوقيع الخاص بهم، والذي يلائم أسلوب اللعب المحدد للشخصية.
- أصبحت أسلحة مثل Thundering Pulse اختيارات تعريفية لشخصيات مثل Fischl وYoimiya.
- هناك أسلحة أصبحت خيارات عامة شائعة مثل"Skyward".
- العديد من الأسلحة مستوحاة من عناصر من العالم الحقيقي، حيث يشبه Claymore المنشار الجنزيري وPolearm يتميز بتدريبات في طرفه. تأثير جينشينمن المتوقع إطلاق تحديث الإصدار 4.1 في أواخر سبتمبر.
- تعمل الأسلحة الجديدة للإصدار 4.1 على أنها مجرد عدد قليل من الخيارات الجديدة العديدة القادمة لترسانات اللاعبين مع إطلاق Fonta.
- ستقدم النسخة 4.0 خمسة أسلحة جديدة إلى تأثير جينشينت مريرة معركة لأول مرة في تاريخ اللعبة.
- تبدو أسلحة Battle Pass الجديدة بقدرات عامة قوية، مثل قوس “Scion of the Blazing Sun” الذي يضيف ضررًا إضافيًا للهجمات المشحونة و “اليشم الضاحي” الذي يوفر HPخارج الميدان وإتقان العناصر.
- يستطيع كل لاعب ممن يشترون Battle Passالمتميز من الاختيار من بين الأسلحة المتميزة الجديدة أو الموجودة مسبقًا.