ندوة تعريفية عن" الثقافة المالية" لإتحاد طلاب تحيا مصر بالزقازيق

شهد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، الندوة التعريفية عن الثقافة المالية والتى نظمها اتحاد طلاب تحيا مصر بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، بنقابة الأطباء بالتعاون مع أيجي بنك و OBM Education بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب.

وتتضمن اللقاء العديد من المحاور الهامة في الثقافة المالية على كيفية إدارة رؤوس الأموال، وكيفية إدارة المشاريع، والبدء فيها والمهارات التسويقية اللازمة، والتحول الرقمي وعلاقته بالثقافة المالية، وكيفية تسخير التكنولوجيا لخدمة المجتمع في التنمية وليس لاستبدال البشر.

وأكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، أن إتحاد طلاب تحيا مصر من الكيانات الشبابية التى لها حضور ونشاط ملحوظ فى قطاع العمل الشبابى، وأن الندوة تاتى فى إطار تنمية الوعي الثقافى وما يختص بالشمول المالي والتحول الرقمي، كونه توجه تسعى له الدولة المصرية خلال الفترة الحالية.

ولفت إلى أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماما كبيرا بتنمية الوعي ودعم الشباب المصرى، وتأهيله لسوق العمل من خلال تفعيل آليات الرقمنة بشكل عملي من خلال تدريبات وعقد دورات وورش عمل بمختلف مجالات التكنولوجيا، واستخدام الذكاء الإصطناعى لمواكب متغيرات العصر التكنولوجية.