الحزام الناري نوع عدوى فيروسية.. تعرف على اعراضه وطرق علاجه

بالتزامن مع انتشار الفيروسات والعدوى فى العالم ، اعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الحزام الناري نوع عدوى فيروسية ينتج عنها آلام شديدة قد تكون حارقة في مناطق الإصابة ويظهر في صورة طفح جلدي في أي مكان بالجسم وشائع في الجذع.

وأشارت إلى أن أسباب حدوث تتمثل في وجود ضعف المناعة والتقدم في السن خاصة عند الأفراد الذين سبق إصابتهم بالجدري المائي.

ما هو الحزام الناري؟

عدوى يسببها الفيروس النطاقي الحماقي، وهو نفس الفيروس الذي يسبب جدري الماء. بعد انتهاء الإصابة بالجدري المائي، يظل الفيروس كامناً في الجهاز العصبي لسنوات قبل إعادة تنشيطه. إذ ينتقل الفيروس إلى الأنسجة العصبية بالقرب من الحبل الشوكي والدماغ، حيث يبقى. وفي بعض الأحيان، بعد سنوات، "يستيقظ" الفيروس وينتقل عبر الألياف العصبية إلى البشرة، ويسمى الهربس النطاقي.

الهربس النطاقي أو الحزام الناري، يتميز هذا النوع من العدوى الفيروسية بطفح جلدي أحمر يمكن أن يسبب الألم والحرق. تظهر القوباء المنطقية عادةً على شكل شريط من البثور على جانب واحد من الجسم، عادةً على الخصر أو الظهر أو الوجه.

أعراض الإصابة بالحزام الناري:

- الألم والاحساس بالحرقة في مكان الإصابة.

- طفح جلدي أحمر يستمر لبضعة أيام.

- بثور ممتلئة بالسوائل.

- حساسية تجاة اللمس والضوء.

مضاعفات الحزام الناري:

ونوهت وزارة الصحة إلى أن المضاعفات تتمثل في حدوث ألم عصبي شديد قد يستمر حتى بعد زوال البثور وقد يستمر لأكثر من 3 أشهر.

علاج الحزام الناري:

وذكرت وزارة الصحة أنه يتم عاجه بالتقنيات الحديثة مثل التردد الحراري واحقن جذور الأعصاب لإيقاف الألم وتتم تحت تأثير المخدر الموضعي وبإرشاد الأشعة.

وناشدت وزارة الصحة، المواطنين بالنزول والكشف ضمن حملة 100 يوم صحة بهدف تلقي العلاج اللازم في حالة الإصابة بأي مرض ضمن المبادرات الرئاسية.

من هم الأكثر عرضة للإصابة بالحزام الناري؟

يمكن أن يحدث الحزام الناري لدى أي شخص أصيب بجدري الماء. ومع ذلك، فإن بعض العوامل تعرض الأشخاص لخطر متزايد للإصابة بالهربس النطاقي. تشمل: