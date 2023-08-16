قومي المرأة بأسيوط: حملة طرق الأبواب استهدفت 18681 مواطنًا

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط، في الفترة من 13 إلى 15 أغسطس 2023، حملة طرق الأبواب تحت عنوان "بلدي أمانة".

استهدفت هذه الحملة عددًا قدره 18681 من السيدات والرجال والأطفال في عدة قرى بمدينة ديروط وخرفا وجرف سرحان وشلش وابو كريم ومزينة بمركز ديروط والمطمر والعونة والتناغا بمركز ساحل سليم بني حسين وعلوان والهدايا بمركز أسيوط.

وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المرجوة وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين. كما تهدف إلى رفع الوعي حول التحديات التي يواجهها المجتمع، خاصة في ظل الأزمات العالمية.

وشارك في هذه الحملة عدد 50 من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة "دوي" لتمكين الفتيات.

وتم تنظيم الحملة بناءً على توجيهات د. مروة كدواني، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط. تضمنت الحملة زيارات إلى القرى المستهدفة حيث تم عقد لقاءات توعوية وتثقيفية للسيدات والرجال والأطفال. تم تسليط الضوء على دور المشروعات القومية في التنمية وتحقيق التقدم في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والصحة والبنية التحتية وتوفير فرص العمل.

وتعتبر هذه الحملة مبادرة مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي والتواصل المستدام مع السكان المحليين. فهي تهدف إلى بناء جسور التواصل وتعزيز التعاون والتضامن في المجتمع، وذلك من خلال توفير المعلومات والموارد الضرورية لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في القرارات المحلية والوطنية.

وتأكدت الحملة من تقديم المشورة والدعم والإرشاد للمشاركين بخصوص الفرص المتاحة للتطوير الشخصي والاقتصادي. كما تم تقديم الدعم للسيدات الرائدات ومساعدتهن في تحقيق طموحاتهن وتحقيق إسهاماتهن المجتمعية.

ومن خلال الحملة، يسعى المجلس القومي للمرأة بأسيوط إلى بناء مجتمع واعٍ، عادل ومستدام، حيث يتمتع الجميع بفرص متساوية للنمو والتطور. يشكل التوجه نحو تمكين المرأة وإشراكها في العملية التنموية جزءًا أساسيًا في تحقيق هذا الهدف.

قومي المراة باسيوط: حملة طرق الابواب استهدفت الحملة 18681 سيدة ورجال وطفل

قومي المراة باسيوط: حملة طرق الابواب استهدفت الحملة 18681 سيدة ورجال وطفل

قومي المراة باسيوط: حملة طرق الابواب استهدفت الحملة 18681 سيدة ورجال وطفل

قومي المراة باسيوط: حملة طرق الابواب استهدفت الحملة 18681 سيدة ورجال وطفل

قومي المراة باسيوط: حملة طرق الابواب استهدفت الحملة 18681 سيدة ورجال وطفل

قومي المراة باسيوط: حملة طرق الابواب استهدفت الحملة 18681 سيدة ورجال وطفل

قومي المراة باسيوط: حملة طرق الابواب استهدفت الحملة 18681 سيدة ورجال وطفل

قومي المراة باسيوط: حملة طرق الابواب استهدفت الحملة 18681 سيدة ورجال وطفل

قومي المراة باسيوط: حملة طرق الابواب استهدفت الحملة 18681 سيدة ورجال وطفل

قومي المراة باسيوط: حملة طرق الابواب استهدفت الحملة 18681 سيدة ورجال وطفل

قومي المراة باسيوط: حملة طرق الابواب استهدفت الحملة 18681 سيدة ورجال وطفل

قومي المراة باسيوط: حملة طرق الابواب استهدفت الحملة 18681 سيدة ورجال وطفل

قومي المراة باسيوط: حملة طرق الابواب استهدفت الحملة 18681 سيدة ورجال وطفل

قومي المراة باسيوط: حملة طرق الابواب استهدفت الحملة 18681 سيدة ورجال وطفل

قومي المراة باسيوط: حملة طرق الابواب استهدفت الحملة 18681 سيدة ورجال وطفل

قومي المراة باسيوط: حملة طرق الابواب استهدفت الحملة 18681 سيدة ورجال وطفل

قومي المراة باسيوط: حملة طرق الابواب استهدفت الحملة 18681 سيدة ورجال وطفل

قومي المراة باسيوط: حملة طرق الابواب استهدفت الحملة 18681 سيدة ورجال وطفل

قومي المراة باسيوط: حملة طرق الابواب استهدفت الحملة 18681 سيدة ورجال وطفل

قومي المراة باسيوط: حملة طرق الابواب استهدفت الحملة 18681 سيدة ورجال وطفل

قومي المراة باسيوط: حملة طرق الابواب استهدفت الحملة 18681 سيدة ورجال وطفل

قومي المراة باسيوط: حملة طرق الابواب استهدفت الحملة 18681 سيدة ورجال وطفل

قومي المراة باسيوط: حملة طرق الابواب استهدفت الحملة 18681 سيدة ورجال وطفل

قومي المراة باسيوط: حملة طرق الابواب استهدفت الحملة 18681 سيدة ورجال وطفل

قومي المراة باسيوط: حملة طرق الابواب استهدفت الحملة 18681 سيدة ورجال وطفل