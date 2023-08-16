ضبط تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة

فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط تشكيل عصابي ضم (4 أشخاص - لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة".

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.

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بمواجهتهم اعترفوا بارتكابه معدد (11) واقعة سرقة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وأرشدوا عن المسروقات.

حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية:

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية، ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابًّا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.