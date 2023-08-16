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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة

التشكيل المضبوط
التشكيل المضبوط

 فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط تشكيل عصابي ضم (4 أشخاص - لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة".

جاء ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.

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حملة أمنية تضبط 323 قضية مواد مُخدرة و89 قطعة سلاح

 

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابه معدد (11) واقعة سرقة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وأرشدوا عن المسروقات.

حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية:

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية، ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابًّا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.