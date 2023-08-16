نجوم الكرسي تظهر الليلة في السماء.. تابعوها

يظهر في السماء مساء اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، وفي الليالي المقبلة واحدة من أشهر المجموعات النجمية التي تسمى ذات الكرسي (كاسيبوبية) والتي يعثر علها بسهولة بالأفق الشمالي الشرقي بداية الليل.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه يمكن تمييز هذه المجموعة النجمية بسهولة من خلال شكلها الذي يشبه حرف "W" أو "M" وهي تتخذ شكل الحرف، اعتمادا على الوقت الذي يتم فيه الرصد ويرجع اختلاف الوضعية نتيجة دوران الأرض حول نفسها.

وأوضحت الجمعية، أن ذات الكرسي سوف تظهر من المواقع المظلمة بعيداً عن التلوث الضوئي، على حزام براق من النجوم يعرف بتسمية حزام درب التبانة، وهذا الشريط المتوهج يمثل حافة الرؤية إلى القرص المسطح لمجرتنا.

نجوم ذات الكرسي (كاسيبوبية) منخفضة نحو الأفق الشمالي

وتدور نجوم ذات الكرسي ظاهريا، بعكس عقارب الساعة حول نجم القطب الشمالي الجدي أو بولاريس خلال الليل، وتكون عاليا فوق النجم القطبي في الساعات قبل ضوء الفجر وفي ذلك الوقت ترصد أيضا مجموعه نجوم الجبار (الجوزاء) بالأفق الشرقي.

وخلال هذا الوقت من السنه يعثر على نجوم ذات الكرسي (كاسيبوبية) منخفضة نحو الأفق الشمالي الشرقي، عند حلول ظلمة الليل ولكن ترصد عالياً قبل ضوء الفجر.