صرف 246 ألف جنيه مساعدات خيرية للأسر الأولى بالرعاية بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن صرف 246 الف جنيه مساعدات خيرية للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر يوليو علي مستوي المحافظه وعددهم 1016 أسره، وتم صرفها من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهليه وفقاً للفئات المختلفة بعد دراسة كل حالة وإجراء البحث الاجتماعي اللازم.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناً على التقرير الذي عرضه الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

من جانبه أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه في حالة الصرف نقداً حتي 500 جنيه يتم الصرف عن طريق الإدارة الاجتماعية التي يتبعها محل إقامة المواطن ، والمبالغ أكثر من 500 جنيه يتم تحرير شيك باسم المستفيد تنفيذاً للقانون.

ووجه محافظ الدقهلية، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية في كل شبر علي أرض المحافظه والبحث عن هؤلاء الأسر من خلال إدارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والخيرية .

وثمن المحافظ، دور وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية علي دعمهم المستمر للأسر الأولي بالرعاية وتقديم كافة المساعدات لهم سواء في حالات الأمراض المزمنة ، أو متحدي الإعاقة ، او الحالات المرضية ، أو كبار السن ، وأصحاب الدخل الضعيف ، أو المشروعات الصغيره ، أو الحالات الملحة ، أو حالات الزواج او حالة الكوارث والازمات.



