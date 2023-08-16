البورصة تقلص مكاسبها إلى 4.2 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

قلصت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الأربعاء من مكاسبها الصباحية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 4.2 مليار جنيه ، مقابل 7.3 مليار جنيه في التعاملات الصباحية، ووصل إلى مستوي 1.224.1 تريليون جنيه

بح مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوي18062نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى3625 نقطة.

خسر مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 5364 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 25 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب والعرب وسط تداولات 2.5 مليار جنيه .