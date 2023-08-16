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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

البورصة تقلص مكاسبها إلى 4.2 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تداولات البورصة
تداولات البورصة

قلصت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الأربعاء من مكاسبها الصباحية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 4.2 مليار جنيه ، مقابل 7.3 مليار جنيه في التعاملات الصباحية، ووصل إلى مستوي 1.224.1 تريليون جنيه

 بح مؤشر  إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوي18062نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 0.38%  ليغلق عند مستوى3625  نقطة.

خسر مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.06%   ليغلق عند مستوى 5364 نقطة.

 

اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 25 مليون  جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب والعرب وسط تداولات 2.5 مليار جنيه .

 