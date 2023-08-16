شباب يقاضون حكومة أمريكا بسبب التغير المناخي .. والمحكمة تقضي لصالحهم

حكم قاض أمريكي لصالح عدد من الشباب أقاموا دعوة قضائية ضد حكام ولايتهم، "مونتانا"، بزعم أن قرار الحكومة استخدام للوقود الأحفوري ساهم في أزمة المناخ وأضر بصحتهم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، استند قرار المحكمة إلى سياسة الدولة في تقييم طلبات الحصول على تصاريح الوقود الأحفوري - والتي لا تسمح للوكالات بتقييم آثار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حيث وجدت المحكمة أنه غير دستوري.

ولم يسع الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 22 عامًا، للحصول على تعويضات بعد فوزهم ، لكنهم أرادوا من المدعى عليهم جعل نظام الطاقة بالولاية يعو إلى المظلة الدستورية".



وقال الخبراء إن المدعين وضعوا دستور مونتانا إلى جانبهم ، وهو ما ساعد على الأرجح في الحكم.

تنص المادة التاسعة من الستور الأمريكي على ما يلي: "يجب على الدولة وكل شخص الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وتحسينها في مونتانا للأجيال الحالية والمقبلة"، ومع ذلك تخطط الدولة لاستئناف القرار في محاولة لإلغاء الحكم.

وعقدت المحاكمة في يونيو، وقضى المدعون خمسة أيام في تبادل القصص حول الإصابات التي زعموا أنها جاءت من تغير المناخ وكيف تأثرت منازلهم سلبًا.

كتبت قاضية المحكمة الجزئية كاثي سيلي في الحكم أن "انبعاثات مونتانا وتغير المناخ قد ثبت أنهما عاملان مهمان في إحداث تأثيرات مناخية على بيئة مونتانا وإلحاق الأذى والإصابة بالشباب.