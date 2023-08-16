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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

اتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي يدين استمرار جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

جرائم الاحتلال بحق
جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

أدان اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي بشدة، استمرار الجرائم البشعة التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأدت اليوم إلى ارتقاء شهيدين فلسطينيين في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. 

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منظمة التعاون الإسلامي تؤكد دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني

ودعا الاتحاد في بيان اليوم المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لجرائم الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

 