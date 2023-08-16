اتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي يدين استمرار جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

أدان اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي بشدة، استمرار الجرائم البشعة التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأدت اليوم إلى ارتقاء شهيدين فلسطينيين في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

ودعا الاتحاد في بيان اليوم المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لجرائم الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.