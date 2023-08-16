تحرير 53 محضرًا تموينيًا في حملات رقابية بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية جهودها بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز البلدية، والمتابعة الدورية، بهدف إحكام الرقابة على كل السلع والمواد الغذائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، من جانبه، قال تاج أبو سداح رئيس مركز أبو قرقاص جنوب المحافظة، إن الوحدة المحلية حررت 25 محضرا تموينيا، خلال حملة مكبرة على الأسواق والمخابز البلدية بدائرة المركز، بالتعاون مع إدارة التموين، وعدد من الجهات المعنية، حيث تنوعت المخالفات بين (نقص وزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ نظافة ـ عدم صرف بون ـ عدم وجود سجلات ـ عدم الإعلان عن الأسعار).

بالإضافة إلى تنفيذ حملة مكبرة على الأسواق وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية والمحلات التجارية، لضبط أسعار السلع والمواد الغذائية والقضاء على الاحتكار، وفي مركز ومدينة العدوة شمال المنيا، أشار أحمد خلف رئيس المركز، أن الوحدة المحلية نفذت حملة تموينية بقريتي، الشيخ مسعود، وبني عامر، أسفرت عن تحرير 11 محضرا تموينيا، تنوع بين (عدم إعلان عن التسعيرة المقررة- سلع بدون فواتير-تجميع سلع ومواد بترولية مدعمة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المنيا، إنه تم تنفيذ عددًا من الحملات، بالتعاون مع الجهات المعنية أسفرت عن ضبط محطة رصيف مواد بترولية بدون ترخيص، وتم تحرير مخالفات تموينية لمخزن لحيازته مواد غذائية بدون فواتير، وسلع تموينية مدعمة ناقصة الوزن.

أوضح عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا، أن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية مكبرة على المخابز البلدية بدائرة المركز، بالتعاون مع الجهات المعنية، أسفرت الحملات عن تحرير 17 محضراً تنوع بين (نقص وزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ عدم نظافة ـ عدم إعطاء بون ـ عدم الإعلان عن الأسعار)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.