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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الدوري السعودي.. ترتيب جدول المسابقة بعد انتهاء الجولة الأولى

اتحاد جدة السعودي
اتحاد جدة السعودي

يعتلي فريق الكرة الأول بنادى اتحاد جدة، صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2023 ـ 2024، برصيد 3 أهداف، بشباك نظيفه، بعد انتهاء الجولة الأولى من البطولة.

 

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لاعبو الدوري السعودي على رادار أندية أوروبا

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مالكوم يدخل تاريخ الدوري السعودي بعد "الهاتريك" أمام أبها

 

 

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فيرمينو ومالكوم يقودان التشكيل المثالي للجولة الأولى من الدوري السعودي

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ثاني هاتريك برازيلي.. السامبا تتألق في انطلاقة الدوري السعودي

 

وحقق اتحاد جدة الفوز على نظيره الرائد بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، بالإسبوع الأول الذى جمع الفريقين، بدوري روشن السعودي، عن طريق تسجيل عبد الرازق حمدالله هدف، واحراو البرازيلى كورونادو هدفين، ليحسم النمور المباراة بثلاثية نظيفه. 

 

ويأتى الهلال السعودي فى المركز الثانى، برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على أبها فى فتتاحية الزعيم لمشوار البطولة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، عن طريق البرازيلي مالكوم بعد احرازه هاتريك.

 

 جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الأولى لموسم 2023 ـ 2024

جدول ترتيب الدوري السعودي 

 