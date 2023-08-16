الدوري السعودي.. ترتيب جدول المسابقة بعد انتهاء الجولة الأولى

يعتلي فريق الكرة الأول بنادى اتحاد جدة، صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2023 ـ 2024، برصيد 3 أهداف، بشباك نظيفه، بعد انتهاء الجولة الأولى من البطولة.

وحقق اتحاد جدة الفوز على نظيره الرائد بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، بالإسبوع الأول الذى جمع الفريقين، بدوري روشن السعودي، عن طريق تسجيل عبد الرازق حمدالله هدف، واحراو البرازيلى كورونادو هدفين، ليحسم النمور المباراة بثلاثية نظيفه.

ويأتى الهلال السعودي فى المركز الثانى، برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على أبها فى فتتاحية الزعيم لمشوار البطولة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، عن طريق البرازيلي مالكوم بعد احرازه هاتريك.

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الأولى لموسم 2023 ـ 2024