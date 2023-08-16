ختام فاعليات ندوة تنمية قدرات المدربين فى نادى محافظة الفيوم

أختتمت بنادى محافظة الفيوم الرياضى. فاعليات الندوة التى نظمتها ادارة النشاط الرياضى، ضمن برنامجها لشهر أغسطس، والخاصة بتنمية قدرات المدربين ومواكبة كل ما هو جديد فى علم التدريب الرياضى والتى استمرت لمدة ثلاثة ايام .

حاضرت الدكتور اسماء السارى الأستاذ بكلية طب جامعة الفيوم واستشارى التغذية، عن ما يجب تناوله من اللاعبين سواء الممارسين او المنافسين فى البطولات، والمنتجات الصناعية من الاغذية والمشروبات ومدى ثاتيرها على الرياضيين.

كما، حاضر الدكتور محمود البشيهى استاذ التدريب الرياضى، ووكيل كلية التربية الرياضية لشؤن التعليم بجامعة الفيوم، عن مراحل الاعداد البدنى للنشىء والشباب والكبار فى المنافسات الرياضية، وادار حواراً نقاشياً مع المدربين، بشكل شيق و مثمر .

قال، الدكتور محمد فهمى مدير ادارة النشاط الرياضى، إن الندوة فى يومها الثالث اسدلت الستار على فاعلياتها، وقد جاءت فى إطار خطة نادى محافظة الفيوم الرياضى، لصقل مهارات المدربين ورفع كفائتهم التدريبية، و تنمية قدراتهم ومواكبة كل ما هو جديد فى علم التدريب الرياضى.

مهارات التواصل

شملت الندوة عدد من الموضوعات الهامة، منها " مهارات التواصل - التغذية للرياضيين - لاعداد البدنى" ، و حاضر فى الندوات كل من الدكتور ايمن ادريس، أمس الاثنين الساعه ، والدكتور أسماء السارى، يوم الثلاثاء الساعة والاربعاء الدكتور محمود البشيهى، .

وفى اليوم الثالث والاخير اهتمت الندوة بالتغذية، وما يجب تناوله من اللاعبين سواء الممارسين او المنافسين فى البطولات، والمنتجات الصناعية من الاغذية والمشروبات ومدى ثاتيرها على الرياضيين.

أضاف الدكتور مالك سليمان نائب مدير إدارة النشاط الرياضى، ان برنامج الندوة شمل تعديل السلوك وسوء الظن وحسن الظن و روح التعاون، والكلمة الطيبة، وكيفية التعامل مع الاطفال.

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