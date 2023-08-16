سائق ومسعف ينقذان حياة طفل بعد ابتلاعه «بلية» في بني سويف

أنقذ سائق ومسعف بوحدة إسعاف انفسط بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف اليوم الأربعاء، طفلًا من الموت المحقق بعد ابتلاعه جسمًا غريبًا بلية زجاج أثناء لهوه.

فوجئ المسعف محمد صلاح والسائق عبدالتواب قطب بدخول أهلية طفل عليهم داخل وحدة الإسعاف يحملان طفلًا صغيرًا لا يتعدي عمره 3 سنوات فى حالة صحية صعبة بعد ابتلاعه جسمًا غريبًا بلية زجاج أثناء لهوه، مما أدى إلي انسداد مجري التنفس بشكلٍ كلي، وهو ما يستدعي تدخل عاجل لإنقاذ الطفل.

تمكنا السائق والمسعف نتيجة التدريبات المستمرة على التعامل مع جميع حالات الطوارئ، من التعامل مع حالة الطفل الصغير بشكل عاجل وإنقاذ حياته، إذْ تمكنوا من استخراج الجسم الغريب بلية زجاج من مجري التنفس وإنقاذ حياته من الموت المحقق، وعودته إلي الحياة مرة أخري.

عبَّر أهالي الطفل عن شكرهم وتقديرهم للسائق والمسعف بعد إنقاذ حياة نجلهم الصغير.