عاجل
الرئيس السيسي يتلقى مخرجات الحوار الوطني ويحيلها إلى الجهات المعنية لدراستها نجوم الكرسي تظهر الليلة في السماء.. تابعوها
الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المواطن الصحفى

مواطن يطالب بتنفيذ حكم قضائي ضد شركة "كوكي" بسبب تناوله طعاماً فاسداً

بوابة الوفد الإلكترونية

يعاني المواطن أحمد شمس الدين، المقيم بمدينة طوخ بمحافظ القليوبية، من التسمم بسبب تناوله قطع بانيه فاسدة وبها مسامير لإحدى شركات الفراخ الشهيرة.

وأضاف شمس الدين، أنه قام بشراء قطع بانيه من سوبر ماركت، وكانت تحتوي على مسامير، مما تسببت في مشاكل صحية له بالمعدة أدت إلى إجراء أكثر من عملية جراحية.

وكان المتضرر قد حرر محضراً رقم 482 لسنة 2022 جنح قسم أول العاشر من رمضان.

وطالب المواطن أحمد شمس الدين، بضرورة معاقبة الشركة وتنفيذ الحكم الصادر ضدها بتاريخ 3/3/2022.

 