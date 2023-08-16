مواطن يطالب بتنفيذ حكم قضائي ضد شركة "كوكي" بسبب تناوله طعاماً فاسداً

يعاني المواطن أحمد شمس الدين، المقيم بمدينة طوخ بمحافظ القليوبية، من التسمم بسبب تناوله قطع بانيه فاسدة وبها مسامير لإحدى شركات الفراخ الشهيرة.

وأضاف شمس الدين، أنه قام بشراء قطع بانيه من سوبر ماركت، وكانت تحتوي على مسامير، مما تسببت في مشاكل صحية له بالمعدة أدت إلى إجراء أكثر من عملية جراحية.

وكان المتضرر قد حرر محضراً رقم 482 لسنة 2022 جنح قسم أول العاشر من رمضان.

وطالب المواطن أحمد شمس الدين، بضرورة معاقبة الشركة وتنفيذ الحكم الصادر ضدها بتاريخ 3/3/2022.