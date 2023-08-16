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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رودريجو: لحظة الخروج من مونديال قطر الأصعب لي

رودريجو جوس
رودريجو جوس

كشف البرازيلي رودريجو جوس، لاعب ريال مدريد الإسباني، عن اللحظات الصعبة التي مر بها خلال مشواره الكروي حتى هذه اللحظة.

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وساهم البرازيلي في تتويج ريال مدريد بعدد من البطولات الأوروبية الكبرى خلال الموسمين الماضيين، حيث حقق فريقه دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية الماضية.

تحدث رودريجو في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، حيث قال: "كأس العالم قطر 2022، شهد أكثر اللحظات ألمًا بالنسبة لي، أدرك أنني صغير ولا يزال أمامي الكثير من البطولات لأخوضها".

وتابع لاعب ريال مدريد تصريحاته:"هذه اللحظة هي خروج منتخب بلادي من مونديال قطر، فلا يمكنني نسيان هذه اللحظة".

وتابع: "في هذه الحياة لا يوجد شيء سهل، ليس هناك من لديه قصة خيالية، لذلك يمكنني أن أضع لحظة خروجنا من كرواتيا ضمن اللحظات التي شعرت فيها بالمعاناة".

وأتم اللاعب الشاب تصريحاته بالحديث عن مستقبل مدربه كارلو أنشيلوتي: "أظن أنه يركز الآن على ريال مدريد، فهة ملتزم بعقد حتى نهاية الموسم الجاري، بعد ذلك لم أعد أعرف ما يمكن أن يحدث، علينا الاستفادة من الوقت الذي سيكون فيه دينيز مدربًا للبرازيل".

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