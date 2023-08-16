إليسا.. صُنّاع أغنيتها الجديدة "العُقد"

تستعد الفنانة إليسا لطرح كليبها الغنائي الجديد “العُقد”، والتي أعلنت عنه عبر حساباتها الرسمية المهتلفة على مواقع التواصل الإجتماعي.

موعد طرح أغنية إليسا الجديدة العُقد

ومن المقرر أن تطرح الأغنية خلال الأيام القليلة القادمة، وتشارك بها إليسا في ماراثون الأغاني الصيفية لعام 2023.

أغنية العُقد من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع محمد يحيى، ويتم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وعدد من المنصات الموسيقية الشهيرة.

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ إليسا من خلال أغنية “أنا بتمايل على الـ beat”، التي سجلت أكثر من 6 ملايين مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل، وتقول كلماتها "وسط الناس وحيده مفيش ولا حاجه جديده عشان انت بعيد عني ف مش فارقالي ولا حاجه وسط الناس سهرانه لكن خايفه و زهقانه عشان انت بعيد عني و مشتاقه و محتاجه و طول الليل عيوني بتدور عليك وسط الوشوش مبيناموش عيوني بعدك يا حبيبي مبيناموش طول الليل بضحك ف وش الناس و قلبي بيتعصر مين اللي فيهم زيي قاسى ولا مين زيي خسر و بيشوفوني يحسبوني اني برقص عالأغاني وانا ف مكان تاني معاك يا حبيبي انا ف مكان تاني انا بتمايل على الـ beat يا حبيبي و بفكر فيك انا بتمايل على الـ beat مشغوله يا شاغلني عليك انا بتمايل على الـ beat انا قلبي مستنيك وسط الناس موجوده لكن تايهه و مخضوضه ماليش غيرك و من غيرك ما تلزمنيش ولا حاجة وسط الناس ملهيه لكن لسه انا هي حبيبتك اللي بتحبك و ماتغيرش ولا حاجه وطول الليل بضحك ف وش الناس و قلبي بيتعصر مين اللي فيهم زيي قاسى ولا مين زيي خسر و بيشوفوني يحسبوني اني برقص عالأغاني وانا ف مكان تاني معاك يا حبيبي انا ف مكان تاني انا بتمايل على الـ beat يا حبيبي و بفكر فيك".