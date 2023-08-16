ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة..رصف طرق وشوارع المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء ، خطة الرصف على مستوى مراكز شمال وجنوب المحافظة ، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية الجديدة للعام المالى الحالى، للوقوف على آخر المستجدات.

موجها محافظ المنيا ، رؤساء الوحدات المحلية ، بتكثيف التواجد الميدانى لمتابعة أعمال الرصف، والتنسيق مع الشركات المنفذة لتقديم الدعم اللازم لرفع كفاءة الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية، بالمراكز والقرى التابعة بهدف الإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى هذا السياق، بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، خطة الرصف هذا العام برصف طريق في حي جنوب المدينة، بداية من ميدان مكة وحتى مزلقان ماقوسة، حيث تم وضع الطبقة الإسفلتية لتوسعة الشوارع ، مع الإلتزام بكافة الاشتراطات الفنية المتبعة ، والمواصفات المقررة أثناء أعمال الرصف ، ووفقاً للجدول الزمني المحدد ضمن الخطة الإستثمارية الموضوعة لهذا العام ، وفى مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة ، يجرى تنفيذ أعمال الرصف بشارع الجمهورية .

وذلك ضمن أعمال التطوير بشوارع المدينة ، مع مراعاة الجودة في التنفيذ لتيسير حركة السير أمام المارة من المواطنين ، و قائدى المركبات والعمل على تقليل الازدحام المروري ، وخلق سيولة مرورية بالمدينة ، حرصا على تحقيق الصالح العام للمواطنين.