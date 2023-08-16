مشاورات روسية إماراتية لتعزيز التعاون العسكري

قال ديمتري شوقاييف، مدير الخدمة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري الفني «FSVTS»، إن روسيا والإمارات العربية المتحدة تجريان مشاورات ثنائية في جميع مجالات التعاون العسكري التقني.

مشاورات روسية إماراتية

وأضاف مدير الخدمة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري الفني «FSVTS»، أنه خلال منتدى الجيش 2023، كانت الإمارات شريكًا موثوقًا لروسيا في هذا المجال لسنوات عديدة، وتجري مناقشة تنفيذ العقود القائمة ومجالات التعاون الواعدة.

ويعقد المنتدى العسكري التقني الدولي للجيش 2023 في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض، وأرض تدريب ألابينو ومطار كوبينكا خارج موسكو في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس.

ويشارك في المعرض وبرنامج الأعمال حوالي 1500 شركة رائدة في صناعة الدفاع الروسية، بالإضافة إلى 85 شركة ومنظمة أجنبية من سبع دول.

جاء ذلك خلال حديثه لوكالة الأنباء الروسية (تاس)، نقلته قناة القاهرة الإخبارية.