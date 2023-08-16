3 من الفصيلة الملكية .. العثور على 14 ثعبانًا في جيب مسافر

يسمع البعض عن أنباء حول القبض على المسافرين؛ لحملهم الممنوعات، كالأسلحة أو المخدرات، ولكن على غير المعتاد أنه فوجئ رجال الجمارك في الصين برجل يحاول تهريب عدد من الأفاعي الخطيرة إلى خارج البلاد بطريقة غير مشروعة، وهو ما يزيد الأمر دهشه.

القبض على مسافر يحمل 14 ثعبانًا

اكتشف رجال الجمارك خلال التفتيش أن الرجل يحشو في جيوبه 14 ثعباناً، كان يضع كل واحد منهم في كيس منفصل من القماش محاولاً بذلك ضبطها والسيطرة عليها كما يبدو.

وبحسب المعلومات المتاحة، لاحظ ضباط الجمارك الصينيون أن الرجل كان يبدو متوترًا وكان يحاول تجنب النظر في عيونهم، مما دفعهم لطلب تفتيش متعلقاته، وتم العثور على الثعابين الـ14 ملفوفة في جوارب قطنية أو أكياس قماشية، وتم القبض على الرجل في ميناء فوتيان، وهو مدخل حدودي بين البر الرئيسي للصين وهونج كونج، جنوب شرق الصين.

ويتطلب القانون في الصين أن تخضع جميع الحيوانات المنقولة داخل وخارج البلاد للحجر الصحي والتفتيش قبل السماح بنقلها.

وكان الرجل يرتدي ملابس سوداء وقبعة بيضاء، وكان يفحص جيوبه بعصبية أثناء وجوده عند الحاجز، وتعامل موظفي الحدود مع الجوارب مما تساقط الثعابين.

ومن بين الثعابين الـ14، كانت ثلاثة منها ثعابين كروية، والتي تُعرف أيضًا باسم الثعابين الملكية، وهي تنتمي إلى الأنواع الأفريقية المصنفة على أنها "شبه مهددة" في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.