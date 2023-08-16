ندوة بملوى عن الخدمات المجانية بمركز الأورام المنيا

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مركز أورام المنيا، ندوة توعية بعنوان" المبادرات الرئاسية" لإلقاء الضوء على الخدمات الطبية المجانية المقدمة للمواطنين من مركز الأورام.

والتعريف بأهمية الإكتشاف المبكر لسرطان الثدي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حيث عقدت الندوة بمقر الوحدة المحلية لمركز و مدينة ملوى ، وبحضور الدكتور ياسر عبد الجواد استشاري الأورام ومدير مركز أورام المنيا، فاطمة الزهراء على مدير إدارة المرأة والامومة والطفولة ، ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، محمد عبد الغنى نائب رئيس مركز ومدينة ملوى ، منى مهني مديرة وحدة تكافؤ الفرص بمركز ملوى ٠

من جانبها، أوضحت فاطمة الزهراء مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، الدور الذى تقوم به الدولة والكيانات الشريكة في رفع الوعي لدى المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة لجميع الفئات بكافة القطاعات، لافتة إلى أنه على مستوى القطاع الصحي جارى تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بالتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية والمعنية، والهدف منها هو تحسين مستوي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، حرصاً على سلامتهم وصحتهم.

كما تناول الدكتور ياسر عبد الجواد أهمية الكشف المبكر و الفحوصات الدورية للمرأة ، واستعرض الخدمات الطبية و الفحوصات المجانية المقدمة داخل مركز الأورام ضمن المبادرات الرئاسية ، والتعريف بمراحل المرض و أعراضه .