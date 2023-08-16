وفاة طالب صدمه جرار زراعي بقرية كوم أبو خلاد ببني سويف

مصرع طالب صدمه جرار زراعي

توفي طالب 13 عامًا صدمه جرار زراعي بمدخل قرية كوم أبوخلاد بطريق بني سويف الفيوم الجديد ونقلته سيارة إسعاف جثة هامدة إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث مروري زراعي أمام دخلة قرية كوم أبوخلاد بطريق "بني سويف الفيوم" الجديد بدائرة مركز شرطة ناصر، شمال المحافظة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وتبين وفاة عبد العال حمادة عبدالعال طالب، يبلغ من العمر 13 عامًا، مقيم قرية كوم أبو خلاد بمركز ناصر.

ونقلت سيارة الإسعاف جثة المتوفي إلى مستشفى بني سويف التخصصي وتم إيداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق وجارٍ إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، تمهيدًا للتصريح بدفن الجثة بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.

