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الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

بالأرقام.. تضاعف عمليات تدفق المهاجرين إلى إيطاليا خلال 7 أشهر

الهجرة الى ايطاليا
الهجرة الى ايطاليا

في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 ، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ، وصل 89158 مهاجرًا إلى إيطاليا ، بزيادة 115.18 في المائة، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية نقلا عن بيانات منتصف أغسطس التي أطلقتها وزارة الداخلية الإيطالية.

ومن بين هؤلاء ، يتزايد أيضًا عدد القصر الأجانب غير المصحوبين بذويهم ، بما يعادل 10285 ، أو 83.50 في المائة أكثر مما كان عليه في عام 2022 (5605).

وغالبية المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا حتى 31 يوليو هم من تونس: يبلغ عددهم 54693 ، أي ما يعادل 61.34 في المائة من الإجمالي، تليها ليبيا بـ 30.075 حصة تمثل 33.7 في المائة من العدد الإجمالي.

وجاءت تركيا في المرتبة الثالثة في ترتيب وزارة الداخلية، حيث وصل منها 4.003 من عمليات الوصول المسجلة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، بينما جاء 387 من الجزائر، أما غينيا وساحل العاج فهما أكثر الجنسيتين المعلن عنها من قبل المهاجرين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية.

وبقدر ما يتعلق الأمر بغينيا، هناك 11315 شخصًا أعلنوا أنهم يحملون جنسية الدولة الإفريقية وقت وصولهم إلى إيطاليا ، في حين أبلغ 11287 شخصًا أنهم قدموا من ساحل العاج، يليها مصر بـ7795 مهاجرًا وتونس بـ6761 وبنغلاديش بـ6729 وباكستان بـ6161.

وفيما يتعلق بعمليات الإعادة إلى الوطن، حددت وزارة الداخلية الإيطالية أنه كان هناك 2561 ، بزيادة قدرها 28.05 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، عندما كان هناك 2000.

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