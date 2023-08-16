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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

المبعوث الأمريكي: نعمل على إيجاد صيغة لوقف نهائي لإطلاق النار في اليمن

تيم ليندركينج
تيم ليندركينج

 

قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج، إن بلاده تعمل على إيجاد صيغة لوقف نهائي لإطلاق النار في اليمن.

 

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وأوضح ليندركينج -في تصريح خاص لقناة العربية الإخبارية، اليوم الأربعاء أن عملية إخلاء صافر تمت بصورة ناجحة وكانت محفوفة بالمخاطر، مؤكدا ضرورة وجود اتفاق لتحديد مصير النفط المنقول من الناقلة صافر، وأن يعود نفط الناقلة للشعب اليمني عبر صيغة تفاوضية واضحة.

 

وطالب المبعوث الأمريكي إلى اليمن، الحوثيين بالابتعاد عن لغة التهديد، مشددا على أن ممارساتهم تجاه السجناء مخالفة للأعراف الدولية، وأنه لا أعذار تجاه استمرار اعتقال الحوثيين للمواطنين اليمنيين.

 

وأكد أنه سيمضي قدما في جهوده للتوصل إلى قرار ينهي الأزمة اليمنية، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم حوار يمني-يمني، ودول المنطقة إلى بذل دورا أكبر لإنهاء الأزمة في اليمن.

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