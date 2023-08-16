القبض على مُتهمين بإدارة ورشة لإصلاح الأسلحة بالقليوبية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة ورش إصلاح وتعديل الأسلحة النارية .

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فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (شخصين"لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القليوبية)بالإتجارفى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بمسكن أحدهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية ، وبحوزته(25 فرد خرطوش) ،وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار بالإشتراك مع المتهم الثانى.

تم إستهداف محل إقامة المتهم الثانى وتبين "عدم تواجده" وبالتفتيش فى حضور شقيقه عثر على (عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة –عدد من الأجزاء والقطع والأدوات المستخدمة فى تعديل وإصلاح الأسلحة النارية –3 قطع أسلحة بيضاء)، وأقر الآخير بأن المضبوطات تخص شقيقه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.