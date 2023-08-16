من بينها القرطم .. 60 وصفة طبخ تراثية ضمن مسابقة التراث الثقافى بالأقصر

للاستثمار في السياحة المستدامة

شهدت مدينة إسنا، بجنوب الأقصر، التي تشتهر بثقافتها وتراثها المادي وغير المادي، حدثًا متميزًا، حيث شاركت سيدات المدينة في مسابقة "مطبخ إسنا"، والتي نظمها مشروع الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ووزارة التعاون الدولي ومحافظة الأقصر، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأقيمت المسابقة بهدف تشجيع النساء في إسنا على المشاركة في تعزيز التراث الثقافي غير المادي للمدينة من خلال تقديم طرق الطبخ التقليدية للأكلات الإسناوية الأصيلة ذات المذاق المتميز على مرحلتين.

أُقِيمَتْ المرحلة الأولى يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس 2023، وشارك فيها 39 سيدة من خلال تقديم 60 وصفة طبخ تراثية.

وقامت المشاركات بإعداد تشكيلة متنوعة من الأطباق التراثية التي تتميز بها المدينة، أما المرحلة النهائية، فُقِدْ أُقِيمَتْ يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023 بمشاركة 13 سيدة نجحن في اجتياز المرحلة الأولى للمسابقة بنجاح.

جرت فعاليات المرحلة النهائية من المسابقة في حديقة أحد الفنادق بوسط المدينة، وبعد تقييم دقيق من قِبَل لجنة تحكيم متخصصة، تم اختيار ثلاث فائزات فقط، واللاتي استطعن أن يبرهن على مهاراتهن في إعداد الأطباق الأصيلة للمدينة بشكل استثنائي.

وحصدت المركز الأول، ضحى محمود انور علي الصحابي، بينما فازت بالمركز الثاني، صفاء مختار عبدالحارس، والفائزة بالمركز الثالث، مروة محمد أحمد، وذلك عن أكلات: قرطم وسلطة طماطم وبتنجان.

تُعَدُّ هذه المسابقة فرصة فريدة من نوعها للسيدات في إسنا لإظهار مواهبهن ومهاراتهن في فن الطبخ، كما تُعَدُّ فرصة للاستثمار في السياحة المستدامة والترويج لثقافة المدينة وأطباقها التراثية.

ومن المتوقع أن تكون هذه المسابقة بداية لسلسلة من الفعاليات والمبادرات التي ستُنظم في إسنا لتعزيز قيمتها الثقافية والسياحية. بهدف أن تصبح إسنا كوجهة سياحية متميزة.