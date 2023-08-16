ننشر برنامج الإبداع بقصر ثقافة أبوتيج في أسيوط

شهد قصر ثقافة أبوتيج برئاسة محمود علي بيوض التابع لفرع ثقافة أسيوط ، ملتقى ثقافي أدبي ضمن فعاليات برنامج الإبداع لنادي الأدب بقصر ثقافة ابوتيج بأسيوط ، برئاسة الشاعر روماني يسري .

وبإشراف محمد محمود صالح مسئول نادي الأدب بثقافة أبوتيج ، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على دعم الأدباء والكتاب والمفكرين في صعيد مصر ، وإيمانا بدور الأدب في إثراء المحتوى الثقافي والفكري تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني ، بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل ، من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي ، باقة من اللقاءات والمحاضرات والندوات التثقيفية الأدبية ضمن فعاليات نوادي الأدب التابعة لفرع ثقافة أسيوط

وبمشاركة متميزة لنخبة من كبار أدباء الصعيد الثقافى ، وعلى رأسهم الشاعر محمد المجريسي والشاعر محمد دسوقي قبيصي رئيس مجلس إدارة نادي الادب بثقافة أبوتيج السابق والأديب القاص والروائي احمد راشد البطل مؤسس ورئيس نادي القصة بأسيوط ، والشاعر عصام همام والشاعر محمد علي الاسيوطي ومجموعة من المواهب الأدبية الشابة

بدأت فعاليات الملتقى بكلمة ترحيبية للشاعر روماني يسري ، والذي أكد أن نادي أدب قصر ثقافة أبوتيج يحظى بباقة من المبدعين الأدباء ومنهم من يمثل الثقل الأدبى ، والثقافي، والفكري في صعيد مصر، بينما تباري الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية حيث شارك الأدباء فيها ببعض من المربعات الشعرية وبعض القصائد للمواهب الأدبية الشابة