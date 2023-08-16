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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ننشر برنامج الإبداع بقصر ثقافة أبوتيج في أسيوط

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

 شهد قصر ثقافة أبوتيج برئاسة  محمود علي بيوض  التابع لفرع ثقافة أسيوط ، ملتقى ثقافي أدبي ضمن فعاليات برنامج الإبداع لنادي الأدب بقصر ثقافة ابوتيج  بأسيوط ، برئاسة الشاعر روماني يسري .

وبإشراف محمد محمود صالح مسئول نادي الأدب بثقافة أبوتيج ، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على دعم الأدباء والكتاب والمفكرين في صعيد مصر ، وإيمانا بدور الأدب في إثراء المحتوى الثقافي والفكري تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني ، بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل ، من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة  ضياء مكاوي ، باقة من اللقاءات والمحاضرات والندوات التثقيفية الأدبية ضمن فعاليات نوادي الأدب التابعة لفرع ثقافة أسيوط 

وبمشاركة متميزة لنخبة من كبار أدباء الصعيد الثقافى ، وعلى رأسهم الشاعر محمد المجريسي والشاعر محمد دسوقي قبيصي رئيس مجلس إدارة نادي الادب بثقافة أبوتيج السابق والأديب القاص والروائي احمد راشد البطل مؤسس ورئيس نادي القصة بأسيوط ، والشاعر عصام همام والشاعر محمد علي الاسيوطي  ومجموعة من المواهب الأدبية الشابة 

بدأت فعاليات الملتقى بكلمة ترحيبية للشاعر روماني يسري ، والذي أكد أن نادي أدب قصر ثقافة أبوتيج يحظى بباقة من المبدعين الأدباء ومنهم من يمثل الثقل الأدبى ، والثقافي،  والفكري في صعيد مصر، بينما تباري الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية حيث شارك الأدباء فيها ببعض من المربعات الشعرية وبعض القصائد للمواهب الأدبية الشابة