المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمشروعات الخضراء الذكية فى ضيافة محافظ الإسماعيلية

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية صباح اليوم الأربعاء، السفير هشام بدر المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمشروعات الخضراء الذكية بمبنى ديوان عام المحافظة الجديد لبحث ومناقشة المشروعات المشاركة في المبادرة الثانية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة الإسماعيلية.

وأشار بشارة إلى جهود المحافظة في المبادرة منذ دورتها الأولى في عام 2022، مضيفًا أن المحافظة حرصت على حث الجهات التنفيذية على المشاركة في المبادرة بعدد من المشروعات وذلك من خلال عقد لقاءات تعريفية وندوات وبرامج تدريبية تجوب كافة أنحاء المحافظة.

وأكد السفير هشام بدر أن هذه المبادرة تهدف إلى الاستفادة من حلول المواطنين لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة من التغيرات المناخية.

ووجَّه بدر الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال، مُعبِّرًا عن إحساسه بالفخر بوجوده على أرض محافظة الإسماعيلية.