سقوط عاطل هارب من أحكام بالحبس 129 سنة

ألقى قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (كفر الشيخ - البحيرة – الإسكندرية - قنا) القبض على تاجر مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ، محكوم عليه بالحبس 63 سنة وكفالات مالية فى 262 حكم حبس "جزئى – مستأنف" فى قضايا "تبديد – إيصال أمانة".

ضبط مالك مكتب مقاولات محكوم عليه بالحبس 83 سنة

بجانب ذلك، فقد ألقي القبض على عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، محكوم عليه بالحبس 129 سنة وكفالات مالية فى 114 حكم حبس جزئى فى قضايا "تبديد"، وضبط مالك مكتب مقاولات مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية محكوم عليه بالحبس 83 سنة، وكفالات مالية فى 116 حكم حبس "جزئى – مستأنف" فى قضايا "شيكات".

كما تم ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا محكوم عليه بالحبس 7 سنوات فى 54 حكم حبس "جزئى – مستأنف" فى قضايا "تبديد"، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الأحكام الصادرة ضدهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.