مسابقات ثقافية واكتشاف المواهب بثقافة أسيوط الجديدة

استقبلت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة، برئاسة شيماء عبدالعال، مجموعة من الأطفال في يوم ثقافي فني متكامل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، لتقديم سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية.

ذلك ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني للموسم الصيفي الجديد بعنوان "ثقافتنا في إجازتنا" بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، إذْ تم تقديم بعض الألعاب الترفيهية بجانب تقديم مسابقات ثقافية متنوعة تنافس الأطفال فيها على الإجابات الصحيحة.

والتي قدمها الفنان محمد عبدالمجيد ميسرة، بجانب اكتشاف بعض الموهوبين في المجالات كافة واختتمت فعاليات المسابقات بتكريم الفائزين المتميزين بجوائز رمزية، وفي سياق متصل استقبل قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر ببني مر برئاسة أحمد حمزة مجموعة من الأطفال.

تم تنفيذ ورشة فنية للأطفال قدَّمتها الفنانة ولاء فرحات، إذْ تم شرح مفصل عن مبادئ الرسم البسيطة والتلوين واكتشاف بعض الموهوبين في مجال الرسم، وتم التعبير عن مايحلو لهم بجانب تقديم بعض العروض السينمائية بالقصر.