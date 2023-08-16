رئيس جامعة السويس: "القوافل التنموية الشاملة هدفها التخفيف عن المواطن"

أكد الدكتور علي عطا رئيس جامعة السويس أن الأنشطة المجتمعية التي تشارك فيها الجامعة أهدافها مستمدة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تسعى إلى التخفيف عن كاهل المواطنين فى الريف والحضر، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك تعليقًا على مشاركة جامعة السويس في فعاليات القافلة التنموية الشاملة المتكاملة التي نظمتها جامعة العريش لجامعات شرق الدلتا، "السويس- العريش - قناة السويس - دمياط- بور سعيد".

بإشراف الدكتور سعيد حامد عبادي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بقرية السكاسكة ومدينة الشيخ زويد، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حياة كريمة، وتشمل هذه القافلة مختلف التخصصات الطبية، البيطرية، الزراعية.

أوضح رئيس جامعة السويس، أن الاشتراك في هذه الفعاليات يعد من أولويات واجبات العمل الجامعي الذي يخصص جزءًا كبيرًا منه لصالح خدمة المجتمع المحيط، كما أثنى على تضافر جهود مختلف الجامعات من أجل تقديم خدماتها للمواطنين.