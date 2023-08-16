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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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10 صفات تحدد الشخصية النرجسية (شاهد)

الشخصية النرجسية
الشخصية النرجسية

استعرض الدكتور أحمد علام، خبير العلاقات الأسرية والاجتماعية، أبرز صفات الشخصية النرجسية، وهل يُعد مرضًا أم طبيعة؟

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 أضاف "علام" خلال استضافته مع برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن الشخص النرجسي يطلق عليه علميًا “اضطراب الشخصية النرجسية”، موضحًّا أن النرجسية عبارة عن صفات معينة تعتلي شخص ما، تحتاج إلى علاج وتقويم وتعديل سلوك.

اضطراب الشخصية النرجسية:

 أشار إلى أن غالبية الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية النرجسية، لا يحبذون العلاج أو الاعتراف بالخطأ بينما ضحاياهم يقبلون على العلاج بسبب ما وقع عليهم من ضغط نفسي إثر تعاملهم من شخصيات متعبة ومرهقة.

الشخصية النرجسية تتصف بـ10 صفات:

 ذكر أن الشخصية النرجسية تتصف بـ10 صفات إذا اجتمعت في شخص عٌد مريضًا، مضيفًا أن الشخص النرجسي يبدو للوهلة الأولى أنه شخص جذاب وبالتالي ينخدع به الكثير.

 أوضح خبير العلاقات الأسرية والاجتماعية، أبرز صفات الشخص النرجسي، قائلًا إنه شخص كذاب وأناني جدًّا ويحب أن يُقدر ويُكال له المديح طوال الوقت حتى لو لم يكن يستحق، كما أنه يتكلم عن نفسه كثيرًا مع الحط من شأن الآخرين والاستهزاء بهم.
 

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