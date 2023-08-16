مياه الشرب بسوهاج تطلق مسابقة فى مجال تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية

بدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية والتى شمل عدة 8 مجالات وهى التعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 1 طن والتعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 65 كجم والمهارات الفردية للكلور ومحترفى التعامل مع تسرب الكلور والتعامل بامان داخل الاماكن المغلقة والمهارات الفردية للسيبيا ومحترفى العمل بامان داخل الاماكن المغلقة والتعامل مع الحريق.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واضاف ان الهدف من هذه المسابقة تنمية مهارات العاملين فى مجال السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل حفاظا على حياتهم من مخاطر العمل.

واوضح اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الادارة لشئون الموارد البشرية والمراجعة الداخلية ورئيس اللجنة العليا للإشراف على المسابقة انه تعقد فعاليات المسابقة فى الفترة من 15 أغسطس حتى 6 سبتمبر القادم من العام الجارى وانه يشارك فى مجال التعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 1 طن 19 فريق وفى مجال التعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 65 كجم 11 فريق وفى مجال منافسات المهارات الفردية للكلور يشارك 30 متسابق وفى مجال منافسات محترفى التعامل مع تسرب الكلور 3 فرق ويشارك فى مجال التعامل بامان داخل الاماكن المغلقة 16 فريق وفى مجال منافسات المهارات الفردية للسيبيا 16 مشارك وفى مجال منافسات محترفى العمل بامان داخل الاماكن المغلقة 3 فرق وفى مجال التعامل مع الحريق يشارك 18 فريق باجمالى 116 فريق يشارك بهم 305 متسابق فى 8 منافسات

واشار اللواء احمد ابو حساب مستشار الشركة لشئون السلامة والصحة المهنية ان فعاليات المسابقة تتم بمركز تدريب السلامة والصحة المهنية الذى تم تأسيسه على أحدث النظم لتدريب العاملين ورفع كفائتهم وانه شارك فى اليوم الاول ٦ فرق للتسابق حول التعامل مع اسطوانات غاز الكلور ١ طن وان كل فريق يضم ٦ مشاركين يمثلون محطة مياه البلينا السطحية ومحطة مياه سوهاج غرب ومحطة مياه المراغة السطحية ومحطة معالجة صرف صحى الكولا ومحطة مياه اخميم السطحية ومحطة مياه مزاتا والشيخ جبر المدمجة