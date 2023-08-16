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الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

في إطار مبادرة صيف شبابنا ...

الشباب والرياضة تنفذ فعاليات الفوج الأول من رحلات إعرف بلدك إلى مدينة رأس البر

بوابة الوفد الإلكترونية

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية  فعاليات الفوج الأول من رحلات  إعرف بلدك  إلى مدينة رأس البر" ، والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من ١٠ - ١٤ أغسطس الجاري ،  بمشاركة ٥٠شاب وفتاة من محافظة  الوادي الجديد ، وذلك في إطار مبادرة صيف شبابنا  .

وتضمن البرنامج زيارة عدد من الأماكن السياحية بمدينة رأس البر  ،وزيارة منطقة اللسان والممشي السياحي ومنطقة الجربي ، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة فنية ورياضية وبرامج توعوية للمشاركين .

"الشباب والرياضة " تنظم قافلة للتوعية البيئية في محافظة الجيزة

كما نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء ،الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، حملة للتوعية البيئية ، داخل مركز شباب أرض اللواء والمناطق المحيطة للتوعية النشء والأهالي بالتغيرات المناخية .
وشارك في الجولة ممثلي مؤسسة "تير ديز زوم  " لنشر فكرة مشروع كرة القدم من أجل التغييرات المناخية ، والذي يتم تنفيذه علي مستوي مراكز الشباب، للتوعية بمخاطر التغييرات المناخية ، وتستمر الفعاليات حتي شهر سبتمبر المقبل .

الجدير بالذكر انه تم تنفيذ القافلة في محافظة القاهرة من قبل فى مراكز الشباب  السلام ، عين شمس وغيرهما من مراكز  شباب القاهرة الكبرى.