الشباب والرياضة تنفذ فعاليات الفوج الأول من رحلات إعرف بلدك إلى مدينة رأس البر

في إطار مبادرة صيف شبابنا ...

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية فعاليات الفوج الأول من رحلات إعرف بلدك إلى مدينة رأس البر" ، والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من ١٠ - ١٤ أغسطس الجاري ، بمشاركة ٥٠شاب وفتاة من محافظة الوادي الجديد ، وذلك في إطار مبادرة صيف شبابنا .

وتضمن البرنامج زيارة عدد من الأماكن السياحية بمدينة رأس البر ،وزيارة منطقة اللسان والممشي السياحي ومنطقة الجربي ، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة فنية ورياضية وبرامج توعوية للمشاركين .

"الشباب والرياضة " تنظم قافلة للتوعية البيئية في محافظة الجيزة

كما نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء ،الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، حملة للتوعية البيئية ، داخل مركز شباب أرض اللواء والمناطق المحيطة للتوعية النشء والأهالي بالتغيرات المناخية .

وشارك في الجولة ممثلي مؤسسة "تير ديز زوم " لنشر فكرة مشروع كرة القدم من أجل التغييرات المناخية ، والذي يتم تنفيذه علي مستوي مراكز الشباب، للتوعية بمخاطر التغييرات المناخية ، وتستمر الفعاليات حتي شهر سبتمبر المقبل .

الجدير بالذكر انه تم تنفيذ القافلة في محافظة القاهرة من قبل فى مراكز الشباب السلام ، عين شمس وغيرهما من مراكز شباب القاهرة الكبرى.