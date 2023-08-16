خارجية أوكرانيا: روسيا تصنع مزيدا من المسيرات لاستهدافنا

قال يفهين ميكيتنكو، مستشار وزير الخارجية الأوكراني، إن روسيا تفضل الهجوم بالمسيَّرات ليلًا وتواصل موسكو في خطتها لإنشاء مصنع في تتارستان قادر على تصنيع العشرات من المسيرات الروسية الصنع، مؤكدًا أن حرب بلاده ضد روسيا هي "حرب مسيرات"، لافتا إلى أن موسكو تُهاجمنا يوميا بعشرات المسيّرات.

أضاف "ميكيتنكو"، أن الحرب مستمرة منذ أكثر من 500 يوم، ونحرر أراضينا شبرًا شبرًا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حلفاؤنا وبدون مساعدتهم لم نكن نستطيع التصدي للجيش الروسي.

الكرملين يتلاعب في مسألة الحبوب منذ بداية العملية العسكرية الروسية

وذكر أن الكرملين يتلاعب في مسألة الحبوب منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير عام 2022، مضيفًا أن "البحر الأسود ليس ملكًا لموسكو وحدها فهو مياه إقليمية تشترك فيها العديد من الدول".

وتابع: "أوكرانيا لا تُصدر الأسلحة إلى الدول الأخرى، بل تصدر الاحتياجات المطلوبة منها أبرزها الحبوب".

واستبعد "ميكيتنكو" وقوع مواجهة مباشرة الآن بين روسيا وحلف "الناتو" فوق البحر الأسود، لافتًا إلى أنّ كييف مستمرة في هجومها المضاد لاستعادة الأراضي الأوكرانية المحتلة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية.

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