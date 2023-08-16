استراتيجية تواصل مستدام مع المصريين بالخارج في عدة مجالات وقطاعات.. انفوجراف

بعد مرور عام على تولي سها جندي حقيبة وزارة الهجرة..

استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مجموعة من إنجازات الوزارة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزيرة بمناسبة مرور عام على تولي سيادتها حقيبة وزارة الهجرة، بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين والقنوات التلفزيونية، ممثلين عن مؤسسات صحفية وطنية ودولية.

وقالت وزيرة الهجرة إننا حرصنا على تنظيم هذا المؤتمر الصحفي، لاستعراض ما تم إنجازه خلال عام من تولي حقيبة وزارة الهجرة، إنعكاسا لإيماننا بدور الإعلام الهام في إبراز جهود الوزارة، وما يتم إنجازه للمصريين بالخارج في هذه الفترة الهامة.

وأضافت وزيرة الهجرة إن الوزارة فتحت خطوط اتصال مستدامة مع أطبائنا بالخارج، وقد تم دعوة مجموعة من أطبائنا في كندا واستراليا والمانيا وغيرهم في تقديم خدمات طبية للفئات الأولى بالرعاية في المحافظات المصدرة للهجرة، ضمن التنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي لإتاحة الفرصة للأطباء لتقديم خدمات للمرضى، خلال زياراتهم إلى مصر، والمشاركة في النسخة الخامسة للمؤتمر الدولي السنوي للأطباء والعلماء المصريين بالخارج والداخل في مجال الأورام بمدينة الأقصر والذي عقد تحت رعاية وزارة الهجرة، تحت عنوان "صحوة الطيور" بمشاركة عدد (10) من كبار الأطباء المصريين بالخارج للاستفادة من خبرة وكفاءة العلماء المصريين بالخارج في مختلف التخصصات، والمشاركة في افتتاح الدورة الـ 49 لمؤتمر رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء "تحت عنوان الطريق إلى 2030” حلول التغيرات المناخية والصحة العالمية وتنمية الدولة المصرية، وبمشاركة ( 12 ) من كبار علماء مصر في أمريكا وكندا بهدف الاستفادة القصوى من خبرات المصريين بالخارج في شتى المجالات.

وأوضحت أن الوزارة عملت على تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الموقف أولا بأول، بالتنسيق مع بعثاتنا الدبلوماسية وكذا مع ممثلي الجالية المصرية في الدولتين، وممثلي مركز وزارة الهجرة للحوار للشباب بالخارج، لتقديم كل الدعم لمواطنينا هناك، كما أسرعت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية لإجلاء المصريين من مناطق النزاع في السودان، والإسهام في الخروج الآمن لأبنائنا الدارسين هناك، وتقديم الخدمات الطبية للمصابين، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وحرصت الوزارة على تشكيل خلية أزمة للتواصل المستمر مع الطلاب وإجلاء العالقين من أبناء الجالية في مناطق الخطر، سواء في أوقات الحرب أو أزمة الزلزال المدمر في سوريا وتركيا.

وكذلك دعم أسر المفقودين خلال أداء مناسك الحج في عيد الأضحى، وغيرها من المشكلات التي تلقتها الوزارة والتي وصلت إلى نحو (7157) شكوى في الشهور الماضية، عبر كافة وسائل التواصل، ومن بينها قصة نجاح إعادة شاب مصري من داخل موزمبيق بعد إبلاغه بأنه لا أمل في عودته للحياة الطبيعية، وعودته إلى وطنه مصر لعلاجه حتى أتم الشفاء، وكذلك إجراء العمليات الجراحية لطالب وطالبة أصيبا في أحداث السودان.

كما انطلقنا في رحلات خارجية كان أولها لأكبر جالية مصرية بالخارج، في السعودية، على رأس وفد رفيع المستوى، ونتج عنها تشكيل آلية عمل مشتركة مباشرة بين وزارة الهجرة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لحل أية مشكلات تواجه الجالية المصرية هناك أو الجالية السعودية في مصر، كما تم إطلاق حملة توعية موسعة تحت شعار "اعرف حقك واطمن" تستهدف المصريين المغادرين للعمل والمقيمين بالمملكة لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.

وبعدها زيارة إلى دولة الإمارات، نتج عنها تشكيل آلية عمل مشتركة بين وزارة الهجرة ووزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، التنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإمارات، لتيسير إجراءات حل كافة المشكلات والتدخل السريع إذا ما واجه المواطنون المصريون أي تحديات، بجانب لقاء المستثمرين المصريين هناك لتعريفهم بفرص الاستثمار في مصر، وخلال هذه الزيارة منح المؤتمر الدولي لصناع التنمية والسلام 2022، السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، جائزة التميز الخاصة تقديرًا لدورها في مجال دعم حقوق المصريين بالخارج، والعمل على تلبية طلباتهم واحتياجاتهم والتفاعل مع آرائهم وأفكارهم.

وفي زيارتها الثالثة لأبناء مصر بالخارج، انطلقت السفيرة سها جندي إلى ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، لجمع تبرعات لمستشفى 57357 حققت أكبر رقم تم جمعه بحوالي 600 ألف دولار، وكذلك عقد اجتماع مع 400 من أبناء الجالية المصرية، والاجتماع بـ 25 من أكبر رجال الاعمال المصريين الأمريكيين على مستوى العالم وتحفيزهم على الاستثمار في مصر، وتم اختيار الدكتورة مارينا نخلة سفيرة لوزارة الهجرة في ملف متحدي الإعاقة وذوي القدرات الخاصة، لتدريب الكوادر المخصصة في الأطراف الصناعية والتأهيلية لمتحدي الإعاقة.

وحرصت وزارة الهجرة على استكمال جهود المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور"، لدعم أواصر التعاون مع الجاليات التي عاشت على أرض مصر، فجاء الاجتماع الوزاري السابع لوزراء الهجرة من مصر وقبرص واليونان لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية بينهم، ولقاء الجالية اليونانية والقبرصية في الإسكندرية مؤخرا، وكذالك الاجتماع مع أبناء الجالية الأرمينية من المستثمرين من ذوي الأصول المصرية، خلال زيارة ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ودعوة المستثمرين ودعوتهم لزيارة مصر لتفقد الفرص الاستثمارية.

كما حرصت وزارة الهجرة على التعظيم من دور مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج (MEDCE)، وتحديث سياسات المركز، فجاءت مشاركتهم في فيلم "مصري" بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة احتفالا بالذكرى الـ 49 لنصر أكتوبر المجيد، كما شارك 6 من أبرز باحثينا في الدورة الـ 27 لمؤتمر المناخ cop 27 في نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، حيث عقدت وزارة الهجرة جلسة بعنوان: "نحو الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية " بمشاركة شباب الباحثين المتخصصين في المجالات البيئية، وتعمل الوزارة حاليا على تطوير مقترح إنشاء "مجلس المستقبل" كمجلس استشاري متخصص من شباب الباحثين والعلماء المصريين بالخارج يضم مجموعات عمل متخصصة لمناقشة القضايا المتعلقة بجهود التنمية بالدولة وتقديم المقترحات ونقل الخبرات البحثية.

ولأن الهوية المصرية تمثل مصدر فخر واعتزاز لنا جميعًا، حرصت السفيرة سها جندي على إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" بعنوان "جذورنا المصرية"، مستهدفة أبنائنا في المدارس الدولية وأبنائنا في الخارج من الجيل الثاني إلى الخامس من أبناء المصريين، فنظمت محاضرات ولقاءات للدكتور وسيم السيسي ود.ميسرة عبد الله عالم المصريات، مع عدد من طلاب المدارس الدولية للتعريف بعظمة الحضارة المصرية القديمة.

وضمن استراتيجة الوزارة لربط الشباب المصري بالخارج بوطنهم وحضارتهم، نفذت الوزارة العديد من الدورات التثقيفية والمعسكرات الشبابية، وشاركت سيادة الوزيرة بملتقى لوجوس الثالث للشباب بمشاركة عدد (200) شاب وفتاة من (30) دولة، وتنظيم معرض تضمن ملفات الوزارة، كما تم تنظيم زيارات للمناطق التراثية والسياحية والدينية، ولقاء دولة رئيس الوزراء والبابا تواضروس الثاني، لتعريف الشباب بما حققته مصر.

جهود غير مسبوقة لربط الشباب المصري بالخارج بوطنه، فجاءت مشاركة الطلاب المصريين في كندا من مدرسة فلوباتير في دعم جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتبرع لصالح مشروعات المبادرة في القليوبية، بجانب تنظيم ملتقيات لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج.

ولأن شبابنا أغلى ما نملك، تستمر الوزارة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، أجرت السفيرة سها جندي زيارات لمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، لتستكمل جهود التوعية والتدريب، فنفذنا نحو 315 دورة تدريبية وبرنامجا تثقيفيا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفيرالبدائل الآمنة في 15 محافظة، بلغ عدد المستفيدين منها نحو 9 آلاف شخص، بجانب إعداد دليل تدريبي للمتدربين من الرائدات الريفيات، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بجانب توعية نحو 300 ألف سيدة في 8 من المحافظات المصدرة للظاهرة.

بجانب الدور المحوري للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، في تدريب وتأهيل الشباب المصري لفرص العمل بالداخل والخارج، فبلغ إجمالي المستفيدين من خدمات المركز نحو 21.500 شاب، ووصول عدد فروعه إلى 14 فرعًا في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وإطلاق أول دليل متكامل للسفر إلى ألمانيا بهدف المساعدة في الحد من الهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي واتحاد الصناعات الألماني ومعهد جوته، وتنفيذ مكون انتقال العمالة في برنامج حوكمة هجرة اليد العاملة (THAMM)، لمساعدة (250) شابا في إيجاد فرص للتدريب والتأهيل والعمل في ألمانيا.

تنظيم النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، بمشاركة (346) مصريا بالخارج من (45) اتحادا ورابطة ونوادي المصريين بالخارج من عدد (38) دولة، هذا وقد تم تنفيذ كافة التوصيات الناتجة عن المؤتمر، وكذلك تنظيم مؤتمر المصريين بالخارج، بحضور نحو ألف مصري بالخارج، من أكثر من 56 دولة حول العام من بينهم ممثلين عن 66 رابطة / جالية مصرية بالخارج، ويناقش العديد من المحاور الممثلة في (المحور الاقتصادي – القانوني – الاجتماعي – السياحي – الثقافي).

وكذلك قيام الوزارة بإطلاق حملة ترويجية تتضمن فيديوهات قصيرة تحمل رسائل طمأنة ودعم وثقة في الاقتصاد المصري من كبار المستثمرين المصريين بالخارج، وذلك من منطلق عملهم به واستثماراتهم فيه وبان الأزمة الاقتصادية العالمية يعاني منها العالم وليس الاقتصاد المصري.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين "وزارة الهجرة والاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لإطلاق وثيقة التأمين على المصريين بالخارج للتعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال قيام مجمعة تأمينية بإصدار وثيقة تأمين اختيارية متاح الاشتراك بها عن طريق الموقع الإلكتروني للمجمعة التأمينية والدفع بالعملة الصعبة من الخارج، من أجل توفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.

استقبال عدد (7157) شكوى خلال عام 2022، من خلال صفحات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والخط الساخن، وبوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، بالإضافة إلى استقبال الشاكين بمقر الوزارة، والتنسيق مع الجهات المعنية في الداخل والخارج لحلها.

وتم تنفيذ عدد (16) برنامجا تثقيفيا للتوعية بمفهوم الأمن القومي ومعسكرات شبابية وأنشطة مجتمعية بمشاركة (289) من أبناء المصريين بالخارج، من أبرزها ملتقى لوجوس الثالث للشباب بمشاركة عدد (200) شاب وفتاة من (30) دولة، كما تم تنظيم زيارات للمناطق التراثية والسياحية والدينية.

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