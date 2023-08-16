الجامعة العربية تعرب عن القلق ازاء الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس

أعربت جامعة الدول العربية عن بالغ قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة الليبية "طرابلس" أمس وأسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين الليبيين.

ودعا مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية -في بيان اليوم الأربعاء إلى الوقف الفوري لأعمال العنف التي عصفت بالاستقرار النسبى الذي كان يسود العاصمة" طرابلس" خلال الأشهر الماضية.

وحث المصدر المسؤول،جميع السلطات الليبية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة الأمن،مضيفا "أن وقوع هذه الاشتباكات يؤكد مجدداً أهمية الإسراع بتوحيد مؤسسات الدولة وإتمام العملية الانتقالية عبر إجراء الانتخابات في أقرب الآجال".

وأعرب المصدر عن خالص العزاء لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء للمصابين.