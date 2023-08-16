عاجل
عاجل.. السيسي يصل إلى السلوم لإجراء جولة تفقدية ولقاء الأهالي بالمدينة احصائيات مرعبة عن المدخنين في مصر وحصيلة الإنفاق على السجائر في العام الواحد عاجل.. ظهور سمكة قرش بأحد شواطئ دهب مصدر لـ “أ ش أ”: الطائرة الخاصة المتوجهة من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية
الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الجامعة العربية تعرب عن القلق ازاء الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

 

أعربت جامعة الدول العربية عن بالغ قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة الليبية "طرابلس" أمس وأسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين الليبيين. 

txt

جامعة الدول العربية ووزير الشباب يكرمان ابن الأقصر أحمد حسين

txt

هل تنجح جامعة الدول العربية في وقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين؟

ودعا مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية -في بيان اليوم الأربعاء إلى الوقف الفوري لأعمال العنف التي عصفت بالاستقرار النسبى الذي كان يسود العاصمة" طرابلس" خلال الأشهر الماضية.

 

وحث المصدر المسؤول،جميع السلطات الليبية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة الأمن،مضيفا "أن وقوع هذه الاشتباكات يؤكد مجدداً أهمية الإسراع بتوحيد مؤسسات الدولة وإتمام العملية الانتقالية عبر إجراء الانتخابات في أقرب الآجال".

وأعرب المصدر عن خالص العزاء لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء للمصابين.

مواد متعلقة

جامعة الدول العربية تستضيف وفود منحة ناصر للقيادة الدولية

جامعة الدول العربية تكشف موعد انتهاء المواجهات المسلحة بالسودان (فيديو)

جامعة الدول العربية تدعو لوقف فوري للقتال في السودان